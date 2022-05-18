حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 18-5-2022 عاطفيا ومهنيا

تنطبق صفات برج العقرب على مواليد الفترة من 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر، وينتمي مواليد هذا البرج لعنصر الماء حيث يعد من الأبراج المائية، ويأتي في المركز من دائرة الأبراج.

يشارك مواليد برج العقرب مشاعرهم مع أحبائهم وشركاء حياتهم والتواصل والنقاش الدائم خاصة قبل اتخاذ القرارات، وذلك بالرغم من حبهم للاستقلالية وإخفاء أمورهم وكتمانها وعدم الإفصاح عنها بسهولة.

ويقدم «الوطن» خدمة حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

أوضحت عبير فؤاد خبيرة الأبراج أن القمر يكون في المنزل الثاني لمواليد برج العقرب اليوم، ونصحتهم بمراجعة حساباتهم جيدا وحساب خطواتهم بدقة وذلك تفاديا للوقوع في أخطاء وتحقيق الخسائر خاصة في العمل.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج لمواليد برج العقرب إنه على الرغم من الضغوط التي يمرون بها ويتعرضون لها هذه الفترة إلا أن كوكب المريخ يقع بمنزل الحب، وهذا يجعل الأشخاص مواليد هذا البرج يظهرون بصورة فاتنة للآخرين خصوصا في عيون الجنس الآخر وشريك حياتك، ولكن بشرط عدم التسرع والاندفاع في ردود الفعل والانفعالات.

كما يمتلك مواليد هذا البرج مشاعر رقيقة وقلوب تتصف بالطيبة، فضلًا عن إنهم يتمتعون بطاقة وقوة عاطفية كبيرة جدا، كما أنهم يعشقون الحياة العائلية والأسرية.