السجن 5 سنوات لأب ونجله لقتلهما شخص بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة أب ونجله بالسجن لمدة 5 سنوات، لتهامهما بقتل شخص عمدا بمنطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح لبن، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وهاني مصطفى أحمد، وأمانه سر أحمد عبد الرازق ورجب شعبان رجب ومحمد علي.

قتل مع سبق الإصرار

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين «محمد. ك» و«كامل. م»، من أصول فلسطينية، قتلا عمدا، المجني عليه «ياسر. م»، مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف نشب بينه وبين الأول، فاستعان الأخير بالثاني «ولده»، وبيتا النية وعقدا العزم على قتله.

وأعدا لذلك الغرض سلاحين أبيضين «سكين» في محل الإتهام التالي، وما أن ظفرا به حتى كالا له عدة طعنات قاصدين قتله، فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياة المجني عليه.