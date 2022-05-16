كان مصلي الجمعة.. تأجيل محاكمة متهم بقتل زميله في العمل لجلسة الأربعاء

قضت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في مجمع محاكم بلبيس، في جلستها منذ قليل، بتأجيل محاكمة عامل قتل زميله طعنًا بسبب خلافات سابقة، لجلسة الأربعاء القادم.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس محكمة جنايات الزقازيق وعضوية المستشارين محمد أحمد السيد، وسامي زين العابدين عبده، والوليد حسين مكي.

تفاصيل مقتل عامل على يد زميله في العاشر من رمضان

تحمل القضية رقم 116 لسنة 2022 جنايات ثاني العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 8 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، حيث اتهمت النيابة العامة فيها «مصطفى. ص» 24 سنة، عاملاً يقيم بالعاشر من رمضان بقتل المجني عليه «وليد. أ»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض «خنجر»، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفًا وجوده به وما أن ظفر به حتى عاجلة بطعنة بصدره وانهال عليه ضربًا مستخدمًا السلاح الذي كان بحوزته.

المتهم اعترض طريق المجني عليه بعد صلاة الجمعة

وأفاد شاهد عيان أنه كان برفقة المجني عليه، حيث أديا صلاة الجمعة بأحد المساجد، وبعد خروجهما وفي أثناء سيرهما في الطريق، تفاجأ بالمتهم يعترض طريقهما وانهال على المجني عليه بالضرب مستخدمًا «خنجرًا»، ما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته .

وأشارت والدة المجني عليه إلى وجود خلافات سابقة بين ابنها وبين المتهم الذي تربّص به وقام بطعنه بسلاح أبيض ما أدى لوفاته.

وألقت الشرطة القبض على المتهم وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.