توزيع 6788 كارت ميزة جديد على مستحقي تكافل وكرامة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جارٍ توزيع 6788 كارت ميزة جديدًا على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

سرعة تسليم كروت ميزة للمستحقين

وقال محافظ الشرقية إن عملية التوزيع تتم من خلال كافة الإدارات والوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشددًا على سرعة تسليم كروت الفيزا للمستحقين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين وذلك لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

إجراء أعمال تطهير وتعقيم الإدارات الاجتماعية

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التي تشهد توزيع كروت الفيزا على مستحقيها.

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 160030

من جانبه، أشار عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه ورد للمديرية عدد 6788 كارت ميزة جديدًا لمستفيدي برنامج كرامة، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم لتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة اجتماعية بنطاق دائرة المحافظة، وبذلك يصبح إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حتى الآن 160030 مستفيدًا، مقسمين إلى 80353 مستفيد تكافل و79677 مستفيد كرامة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن كارت ميزة يُعتبر (كارت بنكي) يمكن التعامل به من خلال ماكينات الـATM لإجراء عمليات السحب والإيداع وكذلك عمليات البيع والشراء وسداد فواتير الكهرباء والمياه دون تحمل المواطن أي تكلفة مالية، وعدم الاقتصار في عملية الصرف على مكاتب البريد.