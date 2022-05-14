وصول 16811 فيزا جديدة لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن وصول دفعة جديدة من بطاقات الصرف الائتماني لـ16811 مستفيدا من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، الذي يستهدف دعم الأفراد الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم من أصحاب القدرات الخاصة وكبار السن، ممن ليس لديهم دخل شهري ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة، ولا يمتلكون أي نشاط تجاريز

تكافل وكرامة

يأتي ذلك في إطار برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يستحقون الدعم.

175 ألف و957 بطاقة

وأضاف الداودي في بيان صحفي له اليوم، أنه بوصول الدفعة الأخيرة من بطاقات الصرف الائتماني بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة حتى الآن بالمحافظة إلى 175 ألف و957 مستفيد منها 111118 فيزا تكافل ، و64839 كرامة، مؤكدا أنه إلى جانب الدعم النقدي الذي يتم تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة يتم تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقي الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات المهمشة.

ومن جانبه، قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إنه يجري حاليا توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة للمنتفعين حتى يتسنى لهم صرف المستحقات المالية بواقع 2856 فيزا لإدارة قنا، 2653 فيزا لإدارة نجع حمادي، 3505 فيزا لإدارة أبو تشت، 3269 فيزا لإدارة قوص، 2108 فيزا لإدارة دشنا، 563 فيزا لإدارة نقادة، 496 فيزا لإدارة قفط، 831 فيزا لإدارة فرشوط، 348 فيزا لإدارة الوقف، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من أحقية جميع المنتفعين ببرنامج تكافل وكرامة من خلال البحث الاجتماعي الذي أجرته لجان البحث التابعة للمديرية.