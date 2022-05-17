ضبط متهمين استولوا على مليون جنيه من مول بالجيزة.. «رشوا الكاميرات باسبراي»

تمكنت مباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على متهمين في واقعة سرقة، وقعت مساء اليوم داخل أحد المولات للملابس الرياضية.

وأفادت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعى رئيس القطاع، أن واقعة السرقة تمت باستخدام مفتاح الخزينة المتروك بغرفة الحسابات ذاتها، وقيام الجناة مرتدين كمامات باستخدام مفتاح لباب الجراج ورش كاميرات المراقبة بـ«اسبراي أسود».

سرقة مليون جنيه

وأقر المدير المسؤول عن المول، باكتشافه سرقة مبلغ مليون جنيه من خزينة المول.

كما تبين أن مرتكبي الواقعة فني صيانة بالمول وشقيقه ونجل شقيقتهما، وتم ضبطهما ومعهم المبلغ المالي بالكامل، وذلك بعد ورود بلاغ للمقدم مصطفى كامل رئيس المباحث بحادث السرقة.