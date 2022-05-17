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العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بسلاح أبيض في أكتوبر

كتب:

جيهان عبد العزيز
04:25 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
جثة شخص - أرشيفية

جثة شخص - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التحريات لكشف ملابسات قتل سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر اليوم الثلاثاء.

النيابة تقرر تشريح الجثة 

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن القتيل تم الاعتداء عليه بمطواة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها.

وتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا بالعثور على جثة سائق توك توك في الحي الحادي عشر.

انتقال قوة أمنية لمسرح الجريمة 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمسرح الجريمة، وعثر على القتيل مصابا بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر، كما عثر على التوك توك الخاص به، وتم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، وقررت النيابة تشريحها والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وجار الاستماع لأقوال شهود عيان بمكان الحادث.

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