تحرير 81 ألفا و747 محضر سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد خلال 8 أيام

شنّت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات حملات مكبرة؛ لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهرباء بطرق غير مشروعة؛ للحفاظ على حق الدولة والمواطن معًا؛ للحفاظ على استقرار الشبكة؛ لتقديم الخدمة للمواطن بالشكل الأمثل.

81 ألف قضية سرقة تيار

وأسفرت الحملات، على مدار 8 أيام، عن ضبط 81 ألفًا و848 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد منهم 50 ألفًا و651 قضية خلال 6 أيام، و31 ألف و197 قضية، خلال يومين، منهم 15 ألفًا و404 قضية في اليوم الأول، و15 ألفًا و793 قضية في آخر يوم، وتحررت المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تحرير المحضر وتسليم صاحب العين طلب حضور لاحتساب الغرامة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ«الوطن»، عن أنّ الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ومسؤولي الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء، تحرر محاضر سرقة التيار الكهربائي في حالتين الأولى للمخالفين الذين يستهلكون التيار الكهربائي بطرق غير شرعية، والثانية منها لمن تم احتساب قيمة أقل من الأحمال التي يستهلكها، لافتا إلى أنّه يتم تحرير محضر، ويسلم صاحب العين طلب حضور؛ لاحتساب الغرامة اللازمة.

المرور بشكل دوري لمراقبة الاستهلاك الشهري للعدادات مسبوقة الدفع

وأشار المصدر إلى أنّ وزارة الكهرباء اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، منها فتح الباب أمام أصحاب المباني المخالفة والعشوائية؛ لتركيب عدادات كودية بدلًا من المحاسبة بنظام الممارسة من خلال التقدم بطلب من المواطن عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء إضافة إلى المرور الدوري لموظفي شركة شعاع للخدمات العامة المسند إليها قراءة الاستهلاك الشهري للعدادات التقليدية بمراقبة ومتابعة استهلاكات المشتركين أصحاب العدادات مسبوقة الدفع؛ للقضاء على كل حالات سرقات التيار بطرق غير مشروعة.