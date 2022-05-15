رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالشرقية

كتب:

محمد بركات
12:10 م | الأحد 15 مايو 2022
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم ثالث العاشر بالشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

سقوط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 3 سيارات أثناء محاولة تهريب كميات من القمح خارج دمياط

من عرض «البودي الجاردات» إلى «البوكس».. تفاصيل ضبط مدرِّسة الأحياء

ضبط 250 طن قمح محلي قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة

«الداخلية» في أسبوع: ضبط 25 قضية اتجار بالمخدرات و746 قطعة سلاح ناري

ضبط 200 طن قمح محلي بدون ترخيص داخل مخزن في الإسماعيلية

ضبط «أبوالسبح» أشهر تاجر مخدرات في كفر الشيخ.. «بيوزع على الواتس آب»
بقلم محمد بركات