ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالشرقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم ثالث العاشر بالشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

سقوط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.