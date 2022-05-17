تجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبة حدائق الأهرام 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الهرم، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مدرس 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتعدي على إحدى الطالبات في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، خلال درس خصوصي.

وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بـ التحرش بابنتها، خلال إعطائها درسًا خصوصيًا بمنزلها في الجيزة، الأمر الذي كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابساته.

وبفحص الفيديو، تبين أنه بتاريخ 29 أبريل تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بحدوث مشادة كلامية بين سيدة وابنتها من ناحية، ومدرس مادة العلوم من ناحية أخرى، وتم التراضي والصلح فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وبتقنين الإجراءات عقب بث مقطع الفيديو المشار إليه، تم ضبط المدرس المتهم ووالدة الفتاة التي بثت مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.