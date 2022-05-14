«تعليم الجيزة» تستجيب لـ«الوطن» عقب نشرها واقعة تحرش بطالبات «النيل»

استجابت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، لـ«الوطن»، عقب نشرها لقصة تعرض مجموعة من طالبات مدرسة النيل الدولية لغات من قبل طلاب مدرسة أحمد لطفي السيد، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، للتحرش اللفظي ورشقهم الأتوبيس الخاص بهم بالحجارة، اثناء أداء امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني.

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وتفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لجنة مدرسة أحمد لطفى السيد، وتحاور مع الطالبات والطلاب للاطمئنان علي راحتهم وهل يوجد معوقات واستفسر عن مستوى الامتحان الورقي واستلام ورقة المفاهيم وقد تمكن جميع الطلاب من الامتحان الإكتروني التابلت وتم الدخول علي منصة الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد «سلومة» في بيان له، أنه التقى الممثل القانوني لمدرسة النيل الخاصة للاستفسار عن عدم اختبار الطلاب داخل مدارسهم، حيث نوه صاحب مدارس النيل الخاصة إلى عدم جاهزية مدرسة النيل لعقد الامتحانات الكترونيا مما إدي إلى التحاقهم لإداء الامتحان بالمدارس الحكومية .

وتم اصدار أمر تكليف لجميع المدارس الخاصة بنطاق المحافظة بالانتهاء من تجهيز مدارسهم من البنية التكنولوجية حتي يتمكن الطلاب من الامتحان أسوة بعدد 100 مدرسة جاهزة لعقد الامتحان داخل المحافظة.

وأوضح سلومة، أن طلاب طلبة مدرسة النيل الخاصة يؤدون الامتحانات فى هدوء ويسر وتم التنسيق مع الجهات الامنية المعنية تتواجد أمام اللجنة اثناء فترة للامتحان لتامين الطالبات وخروجهم من المدرسة باضافة لتواجد لجنة الحماية المدرسية داخل المدرسة .

وشدد مدير مديرة التعليم بالجيزة على أنه سيجري اتخاذ الاجراءات الفورية تجاه أى طالب مشاغب سواء خاص أو حكومي أثناء فترة الامتحانات.

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امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء ورقياً وإلكترونياً

ويؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء ورقياً وإلكترونياً في المدارس في لجان مؤمنة.

وأشار أشرف سلومة، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والمحافظة لتوفير دورات شرطية مكثفة.