«الرئاسي الليبي» يؤكد سعيه لتحقيق مطالب الشعب بإجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، سعي المجلس لتحقيق مطالب كل الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تضع البلاد على الطريق الصحيح نحو البناء والأمن والبناء والاستقرار.

المنفي يلتقي بعض أعيان المنطقة الشرقية

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي مع بعض من أعيان المنطقة الشرقية الشيخ إدريس يحيى البرعصي، والشيخ مسعود عمر العرفي، لبحث مستجدات الوضع السياسي الليبي.

وقال المنفي إن العنف سيؤدي لمزيد من الانقسام، مشيرا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

الأعيان يؤكدون دعمهم لـ المجلس الرئاسي

من جانبهم، أكد الأعيان دعم المجلس الرئاسي في الخطوات التي سيتخذها لتوحيد الجهود من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، مشيرين إلى دعم المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار.