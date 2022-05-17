عرض أطفال سايس العجوزة على الطب الشرعي بعد تعذيبهم على يد والدهم

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، مع سايس العجوزة المتهم بتعذيب أطفاله لإجبارهم على أعمال التسول، واعترف المتهم بتفاصيل جريمته خلال التحقيقات التي استغرقت قرابة 4 ساعات شرح خلالها تفاصيل الجريمة، بقوله: «كنت عايز الولاد يساعدوني على المصاريف، بينزلوا يمسحوا العربيات ويشحتوا من الناس».

وظل سايس العجوزة يبرر جريمته أمام جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في حين استمعت النيابة لأقوال الأطفال الثلاثة الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب والضرب المبرح على يد والدهم، وأنهم يحضرون يوميًا إلى منطقة العجوزة من أجل تنفيذ أوامره في التسول وغسيل السيارات.

عرض الأطفال على الطب الشرعي

وقررت النيابة عرض الأطفال الثلاثة على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم وما بهم من إصابات وموافاة النيابة بنتائج التقرير الطبي حتي يتسنى لها استكمال الاجراءات اللازمة.

تعود الواقعة إلى تداول فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن استغلال أحد الأشخاص، الذي تبين أنه «سايس»، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بعض الأطفال في أعمال التسول والتعدي عليهم بالضرب، وذلك لإكراههم على تلك الأعمال.

أوراق ثبوتية الأطفال لوالدهم «السايس»

كشفت التحريات أن المتهم يعمل «سايس»، وهو والد الـ3 أطفال، بعد تقديمه لأوراق ثبوتية تفيد أنهم أولاده، كما أنها كشفت أنه أقر بتعديه على أولاده بالضرب لإجبارهم على ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات كرها عنهم.