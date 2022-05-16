عرض المتهم بقتل صديقه في حلوان على الطب الشرعي لتحليل مخدرات

قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل صديقه في حلوان بسبب مشادة كلامية، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والمواد الكحولية، وبيان إذا ما كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، كما قررت جهات التحقيق عرض السلاح المستخدم في الواقعة على الطب الشرعي.

إخطار بوصول شاب مصاب بطعنتين

كان مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى إخطارا من مستشفى خاص كائن بدائرة القسم، بوصول شاب مصاب بطعنتين نافذين، ووفاته أثناء محاولة إسعافه من قبل الفريق الطبي.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بطعنتين نافذتين في الصدر، وكشفت التحريات أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مسادة كلامية تطورت إلى تسدسد المتهم طعنتين نافذتين للمجني عليه، ما أسفر عن وفاته.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، كما صرحت النيابة بدفن الجثة وكلفت وحدة المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأن مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه أسفرت عن طعنه مؤكدا أنه لم يقصد قتله، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض علي جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.