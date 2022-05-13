«مستقبل وطن» ينعى خليفة بن زايد: أسهم في تعزيز الوحدة العربية

تقـدم حزب مستقبل وطـن، بالعزاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وشعبا، في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بـن زايد آل نهيان.

وأعـرب الحـزب عـن عـميـق حزنـه لـرحيـل الرمز العربي الجليـل الذي أسهم بعطائه الفياض وإنسانيته وحكمته وإخلاصه في تعزيز أواصر الوحدة العربية والدفاع عن قضايا شعوبها.

واختتم الحزب بيانه: «للفقيد الرحمة والمغفرة وصادق دعواتنا لأهلنا في دولة الإمارات ولكل الشعوب العربية بالصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».