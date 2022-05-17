الديهي: قرار أمريكا برفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب سيكون «سقطة»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما جاء في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، من حديث عن استعداد الولايات المتحدة لرفع 5 جماعات إرهابية من قوائم الإرهاب، وهي حركة إيتا الانفصالية الإسبانية، وطائفة «أوم شينريكيو» اليابانية، وحركة «كاخ» اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة، إضافة إلى «مجلس شورى المجاهدين في محيط القدس»، و«الجماعة الإسلامية» في مصر، مناورة وسقطة سيدفع ثمنها متخذ هذا القرار، موضحًا أن من قدم هذا المشروع من الحزب الديمقراطي للكونجرس الأمريكي، تحدث عن أن هذه الجماعات لم تعد موجودة وغير نشطة.

الجماعة الإسلامية هي عمود الإرهاب

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الجماعة الإسلامية هي عمود الإرهاب في مصر والعالم أجمع، وهي التي قامت واعترفت وأعلنت مسؤوليتها عن عشرات العمليات الإرهابية التي أودت بحياة مئات البشر، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تعلم جيدًا من تكون الجماعة الإسلامية، وهو إجراء خاطئ يعوزه وينقصه الكثير من المعلومات، لأن الجماعة الإسلامية جماعة إرهابية ما زالت نشطة، وحكومة بايدن ووزير الخارجية الأمريكية يعلمون تمام العلم أن الجماعة الإسلامية قامت بأعمال إرهابية طالت حتى مواطنين أمريكيين.

قرار رفع 5 منظمات إرهابية خاطئ وتنقصه معلومات

وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن قرار رفع 5 منظمات إرهابية إجراء خاطئ تنقصه بعض المعلومات، لافتًا إلى أنه ربما يكون هناك من يخطط عن عمد لإعادة إنتاج عمليات وتنظيمات إرهابية لاستخدامها في الصراع والعراك الدولي الموجود، كما أن بعض المحللين يرون أنه قد تكون هذه الخطوة الأمريكية مقدمة أو طرق أبواب أو تنبيه «بروفة أمريكية» لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم التنظيمات الإرهابية.