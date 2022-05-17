محافظة مطروح خارج الخدمة.. تفاصيل تعطل شبكات الاتصالات لـ3 ساعات

شهدت محافظة مطروح انقطاع جميع شبكات الاتصالات، حيث تعطلت شركات المحمول والمصرية للاتصالات لتخرج مطروح عن الخدمة قرابة ثلاث ساعات، بسبب عطل في كابلات الاتصالات الموصلة من الاسكندرية إلى مرسى مطروح والمدن المجاورة والقرى التابعة لها.

أسباب انقطاع الاتصالات عن مطروح

وأكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سبب انقطاع شبكات الاتصالات عن مطروح هو انقطاع في الكابل الموجود في الساحل الشمالي، خلال أعمال حفر وتوسعة في الطريق الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، وجرى الدفع بفريق من المهندسين والفنيين تابعين لقطاع السنترالات في الساحل الشمالي، تمكنوا من إصلاح الكابل وتوصيله، وعادت الشبكات للعمل بعد 3 ساعات من الانقطاع.

مدن تأثرت بانقطاع الاتصالات في مطروح

وتأثرت العديد من المدن شرق وغرب مدينة مرسى مطروح وجنوبها، نتيجة انقطاع شبكات الاتصالات، من بينها مدينة الضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح شرقاً، والنجيلة وسيدي براني والسلوم غرباً، وسيوة جنوباً، مما وضع جميع المدن في عزلة عن المحافظات والمدن المجاروة، اعتباراً من الساعة 2:30 مساءً حتى الساعة 5:30 مساءً.

وأثر انقطاع الاتصالات على تعطل جميع شبكات الإنترنت في الساحل الشمالي، مما أثر على عدم تواصل أهالي مطروح على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من السخط العام من المواطنين على مستوى محافظة مطروح، متسائلين عن أسباب انقطاع شبكات الاتصالات لعدة ساعات عن مطروح.

وتشهد منطقة الساحل الشمالي أعمال توسعات في الطريق الساحلي الدولي، الذي يربط الإسكندرية والقاهرة مع مطروح ومدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة الجديدة، ويجرى توصيل كابلات اتصالات تتناسب مع حجم التوسعات الكبيرة والمدن الجديدة في المنطقة.