القصة الكاملة لمقتل فني مصاعد على يد صديقه: «هانت العشرة عشان الفلوس»

أرض زراعية واسعة في كرداسة بمحافظة الجيزة، تحيطها الخضرة من جميع الجوانب، يسير عليها أحد الأشخاص وقت الغروب متمتعا بجمال المنظر من حوله، لا يدري أنها المرة الأخيرة التي يسير بهذا الشكل تحت السماء الملونة بالأحمر، لتعلن عن وداع الشمس لهذا اليوم، ووداع «إبراهيم» معه، إذ التقى صديق عمره «أدهم» الذي يعمل حدادًا، ونشبت بينهما مشادة كلامية حول تأخر «إبراهيم» الذي يعمل فني مصاعد، عن سداد دينه لصديقه، ولم يتحمل مطالبة صديقه بماله لأكثر من مرة، فشعر بالحرج من كثرة المطالبة لعجزه عن السداد، ليعتدي بالضرب على صديقه الحداد، الذي لم يتحمل ذلك ليفر هاربا إلى منزله ويعود ببندقية خرطوش ويطلق الرصاص على وجه «إبراهيم» وصدره، ليسقط أمامه جثة هامدة.

بنبرة مكسورة ومحرجة طلب «إبراهيم» فني مصاعد، يبلغ من العمر 30 عاما، من صديقة «أدهم»، أن يقرضه بعض الأموال، لم يتأخر الحداد في تلبية طلب «إبراهيم»، وأقرضه المبلغ المطلوب، تمر الأيام، وتمر معها المدة المتفق عليها في سداد الدين ولم يسدد «إبراهيم» المال، لذلك قام الحداد «أدهم» بمطالبته لعدة مرات، لكن دون فائدة من التحرك في السداد، وفاض به الكيل من الانتظار.

مشاجرة الحداد وصديقه «إبراهيم»

عرف الحداد بمكان «إبراهيم» وسط أرضه الزراعية، لذلك قرر أن يذهب لمطالبته باسترجاع المال، فما كان من الأخير إلا أن يعتدي بالضرب على الحداد «أدهم» الذي استشاط غضبا من هذا التصرف، فأعمى الغضب عينه ليتوجه إلى منزله ويعود بيده بندقية خرطوش، أفرغها في وجه وصدر صديقه «إبراهيم» لتصعد روحه إلى بارئها.

الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق للحداد

تلقى قسم شرطة كرداسة، إخطارا من مستشفى قصر العيني، يفيد بوصول شخص مصاب برش خرطوش في الوجه والصدر إثر مشاجرة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات عن سبب وقوع الجريمة، موضحة أن المتهم الذي يدعى «أدهم. أ» يعمل حداد مسلح، أقرض المجني عليه «إبراهيم. ح» يبلغ من العمر 30 عاما، فني مصاعد، مبلغا ماليا وعندما عاتبه على التأخر في سداده بعد مطالبته له عدة مرات، نشبت مشاجرة بينهما، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.