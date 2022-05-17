السيطرة على حريقين بمكتب بريد بهتيم ومحل للزيوت في طوخ

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية والحماية المدنية من السيطرة على حريقين اندلعا قبل قليل، أحدهما في مكتب بريد بهتيم، في الشارع الجديد بنطاق مدينة شبرا الخيمة، والحريق الثاني في محل لبيع الزيوت بدائرة مركز طوخ، دون إصابات.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، واخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص الحريقين وبيان أسبابه وملابساته.

بلاغ حريق مكتب بريد في شبرا

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ بنشوب حريق في مكتب بريد بهتيم، الواقع في الشارع الجديد بشبرا الخيمة، وعلى الفور، انتقل العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة الأولية والفحص، تبين أن الحريق بدأ داخل مخزن حبارات، حجرة صغيرة ملحقة بالمكتب، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، بدون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث أمرت بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي، وطلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة، وبيان ملابسات الحريق وأسبابه.

السيطرة على حريق محل للزيوت بطوخ

في سياق آخر، سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع داخل محل للزيوت والمواد البترولية، ملك مواطن يُدعى «خالد المنسي»، 50 سنة، بناحية قرية «مشتهر»، بدائرة مركز طوخ، على الطريق بين طوخ وشبين القناطر، أمام ثلاجة «أولاد دراج»، بنفس الناحية.

تلقت أجهزة الأمن إخطاراً باندلاع حريق في محل للمواد البترولية بدائرة مركز طوخ، وعلى الفور، تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح أو إصابات، وبالعرض على النيابة العامة، بعد تحرير المحضر اللازم، أمرت بطلب تحريات المباحث، وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته.