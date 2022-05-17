إلهام شاهين: عادل إمام له فضل كبير على نجوميتي

هنأت الفنانة إلهام شاهين، عادل إمام، بعيد ميلاده الـ82، مشيرة إلى أن الزعيم أعطى الفن المصري السعادة والقيمة، والجميع يفتخر أننا نعمل في وسط يعمل فيه عادل إمام، فهو فنان قدير وكبير أسعدنا وتعلمنا منه جميعًا أشياء عديدة، وقدم للفن المصري الكثير، موضحة أن عادل إمام كان أول فنان مصري يقوم بعمل أفلام تُحارب الإرهاب، فكانت لديه القوة والجرأة والشخصية والوطنية، إذ كان يخشى ويخاف على بلده مصر.

عادل إمام قدم الكثير من المسرحيات الرائعة

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على شاشة «ETC»، أن عادل إمام قدم الكثير من المسرحيات الرائعة التي أعطت الجميع البهجة والسرور، «أنا بعتبر نفسي من المحظوظات أني عملت فيلم مع عادل إمام ووحيد حامد، الفيلم ده كان الهلفوت، نقلني من ممثلة لـ نجمة، وعادل إمام هو اللي كان مرشحني للدور ده، ففضله عليا كبير وعلى نجوميتي».

عادل إمام يهاتف إلهام شاهين خلال التحضير لفيلم الهلفوت

وأوضحت إلهام شاهين، أن عادل إمام هاتفها تليفونيًا خلال التحضير لفيلم الهلفوت، وقال لها إنه سيصل لها سيناريو عليها قراءته جيدًا، «بيقولي أنا عادل إمام، مصدقتش وقفلت، اتصل تاني وقالي يا مجنونة أنا عادل إمام، كان وقتها بقى التليفون أرضي، مش طالع لي اسم اللي بيتصل ولا حاجة»، موضحة أنها عندما شاركت الزعيم في فيلم رمضان فوق البركان، قال لها لا تبذلي مجهودك إلا في أدوارك القوية والثقيلة لأنك ممثلة قوية وعندك إمكانيات.

وتابعت: «أنا بقالي 10 شهور مش بكلمه، هو الحقيقة مؤخرًا قافل التليفون عشان وجع الدماغ من معجبيه ومحبيه واللي عاوزين يطمنوا على صحته، بس تليفونه مقفول، ومن هنا بقوله كل سنة وأنت طيب يا عدولة يا جميل، دائما مشرفنا ومشرف اسم مصر بانتمائك لوطنك والإنسانية وحبك للفن».