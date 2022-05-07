إلهام شاهين: «الإخوان هيحاربونا بعد مافضحناهم عشان الناس متسمعناش»

علقت الفنانة إلهام شاهين على الحملات التي شنتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال الساعات القليلة الماضية على الفنان خالد الصاوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب دوره في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، الذي عرض في رمضان 2022.

إلهام شاهين: الإخوان أصبح لديهم رعب كبير

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جماعة الإخوان أصبح لديها رعب كبير بسبب ما تم نقله من خلال الفن في الفترة الأخيرة، متابعة: «هيحاولوا يحاربونا أكثر من كده عشان يحاولوا يبوظوا سمعتنا عشان الناس متسمعش اللي بنقوله».

وأضافت «شاهين» أن هذه الحملات بمثابة نجاح لأنها تبرز دور وتأثير الفن على المجتمع، مستطردة: «هنفضل نحارب ونفضح مبادئهم التي تحمل كره وقتل وغير ذلك».

خالد الصاوي يرد على الإخوان

وكتب خالد الصاوي مساء أمس، عبر حسابه على فيس بوك ردا على الهجوم: «ردا على الزوبعة اللي قايمة ضدي وبتنبش في اللي انكتب من 10 سنين، وبغض النظر عن محاولات الهاكنج على حساباتي.. لما تجيب كلام لي من سنين وأنا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك فدي حركة ضدك أنت، ثم حصل أنك انكشفت بإرهابك وخيانتك فطبيعي انقلب عليك، زي أغلب الناس، ولما أكون بعارض نظام من 10 سنين دفاعا عن الناس ثم تهجم أنت علينا بالسلاح فيقف النظام ده ليحمي الناس ويقدم ضحايا ثم الناس تختاره مرة واثنين وهو يثبت أن هناك دولة جديدة بتنمو وتتقدم رغم تآمرك أنت واللي وراك، فمش غريب تحولي من معارض لمناصر، الغريب بجد أنك لسه عايش بينا على سمومك وكانك ما اعتبرتش!».