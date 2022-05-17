لميس الحديدي تكشف مسودة وثيقة ملكية الدولة قبل طرحها للنقاش: 3 قطاعات

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، مسودة وثيقة ملكية الدولة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأُرسلت لقطاعات من رجال الاعمال والاتحادات المتخصصة للمناقشة قبل طرحها رسمياً نهاية مايو الجاري.

وقالت «الحديدى»، إن «مسودة الوثيقة مكونة من 48 صفحة، وبها عدد من الأهداف، أهمها رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات، والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية».

عدم مزاحمة الاستثمارات العامة لـ«الخاصة»

وأوضحت «الحديدي»، خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «أون»، أن معايير اختيار القطاعات المختلفة طبقا لمسودة الوثيقة تتضمن علاقة السلعة بالأمن القومي وأهميته للمواطن، بمعنى تدخل الدولة لتوفير احتياجات المواطن من السلع الاستراتيجية كمنتج رئيسي لها، وكذلك مدى جاذبية القطاع والاستثمارات الخاصة فيه، إضافة لعدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة.

وأشارت إلى أن القطاعات المُشبعة لن تنافس فيها الدولة، مثل الأسمنت والأسمدة، إذ إن السوق مُشبع بها.

القمح والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية

وأضافت لميس الحديدي أن المسودة الخاصة بالوثيقة قسمت القطاعات لثلاثة قطاعات رئيسية، أولها قطاعات تتخارج منها الدولة كلية خلال ثلاث سنوات، مثل زراعة الحبوب ماعدا القمح والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والمواني الجافة والبرية والنقل البحري، وكذلك من محطات تحلية المياه من قطاع مياه الشرب، باعتبار أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في ذلك، فضلا عن عدد من أنشطة البرمجيات والحاسب ونشر وإنتاج التليفزيون وتجارة التجزئة، وكذلك خدمات الإقامة والغذاء والمشروبات والتشييد والبناء، فيما عدا الاسكان الاجتماعي وغيرها.

والنوع الثاني من القطاعات هو قطاع ستستمر فيه الدولة، مع تخفيض استثماراتها فيه، وتشمل صناعات اللحوم والطيور والأسماك والأعلاف والسكر والحلويات والسجائر والدخان والألومنيوم والنحاس والبطاريات والفحم النباتي وفحم الكوك وحلج ونسيج الأقطان والصوف والمستلزمات الطبية، وكذلك الكيماويات الدوائية وتكرير البترول وتشغيل وصيانة الحاويات، فضلا عن إدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق والتعليم قبل الابتدائي.

وبحسب «الحديدي»، فإن النوع الثالث تستمر فيه الدولة وتزيد فيه الاستثمارات، مثل الأرصفة في النقل البحري والسكة الحديد، والتعليم من الابتدائي حتى الثانوي والصناعي والتجاري والزراعي، ومحطات إنتاج مياه الشرب من مياه سطحية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسفن العابرة للقناة.

وأكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مسودة مطروحة للنقاش وصولاً للنسخة النهائية قبل إعلانها من قبل مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري.