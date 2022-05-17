عاجل.. شاحنة تصطدم بـ7 سيارات ملاكي وأتوبيس وميكروباص على طريق محور 26 يوليو

اصطدمت سيارة نقل ثقيل، بأتوبيس نقل ركاب، و7 سيارات ملاكي وميكروباص، على محور 26 يوليو، بعد نفق فودافون على طريق المحور للقادم إلى اتجاه ميدان لبنان، وتسبب الحادث في شلل مروري تام على المحور، وبحسب مصدر أمني، لا يوجد إصابات وجار حصر الخسائر.

وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، إلى مكان الحادث لرفع السيارات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، بعد أن تسبب الحادث في شلل مروري في الاتجاهين، ويجري حصر التلفيات الخاصة بالسيارات وتحرير محضر بالواقعة.