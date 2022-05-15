بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، على طريق «مصر- إسكندرية الصحراوي» بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار باستقبال مستشفى وادي النطرون لمصابين

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل على طريق «مصر - إسكندرية الصحراوي»، بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة وتروسيكل

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «محمد أحمد عبدالمعطي»، 19 سنة، مقيم مدينة الدلنجات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«إسماعيل أحمد إسماعيل»، 45 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، و«محمد إسماعيل حلمي»، 12 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى، و«جمعة إسماعيل يوسف»، 59 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى، «وصايف جمعة إسماعيل»، 27 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.