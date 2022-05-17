أتوبيسين دخلوا في بعض.. مصرع سيدة وإصابة 27 شخصا بحادث مروع بسوهاج

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 27 شخصا، في حادث تصادم أتوبيسين بطريق سوهاج البحر الأحمر، عند الكيلو 80، بالقرب من صينية أسيوط، وعلى الفور نقلت الجثة والمصابين إلى مستشفيات سوهاج العام، والجامعي، وأخميم المركزي.

تصادم أتوبيسين لنقل الطلاب

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من صينية اسيوط بالكيلو 80.

اسماء المصابين بالحادث

تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبانتقال قوة أمنية، تبين أن سيدة لقيت مصرع، فيما أصيب نحو 27 آخرين، إذ جاءت أسماء المصابين بالحادث على النحو التالي:

- إبراهيم فتحي عبد الحافظ، 32 سنة، مصابا ببتر بالكتف الأيسر.

- زينب حرز الله لبيب، 23 سنة، مصابة بكسر باليد اليسرى والعمود الفقري.

- محمود سعيد السيد، 45 سنة، مصابا باشتباه خلع بالكتف والذراع الأيمن.

- محمد عبد الرحيم عبد الله، 17 سنة، مصابا بسحجات وكدمات.

- محمود أحمد إسماعيل، 38 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.

- أيمن شعبان أبو الوفا، 32 سنة، مصابا بسحجات وكدمات.

- عرفات صابر حنفي، 35 سنة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم.

- وائل مرتضى خالد، 50 سنة، مصابا بجرح قطعي بالأذن اليسرى.

- محمد وائل مرتضى، 24 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري.

- بولس بلامون شقيق، 34 سنة، مصابا بجرح قطعي باليد اليسرى.

- أحمد محمد أمين، 39 سنة، مصابا بجرح قطعى بالجبهة.

- وليد نصر الدين محمد أمين، 22 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.

- إسلام محمد المهدي، 17 سنة، مصابا بسحجات وكدمات.

- محمد عبد الفتاح عبدالله، 22 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.

- أحمد محمد أبو المجد، 32 سنة، مصابا بجرح رضي بالظهر.

حالة مجهولة بين المصابين

- حالة «مجهولة الاسم»، مصابة باشتباه نزيف بالبطن.

- عصام حمدى جاد الله، 45 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.

- سيد ذكي أحمد، 33 سنة، مصابا بجرح رضى بفروة الرأس 6 سم.

- علي سيد علي، 28 سنة، مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

- أدهم عبد الحكيم أبو المجد، 31 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.

- يونس عبد الحكيم أبو المجد، 27 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.

- محمود حسين محمد مهدي، 33 سنة، مصابا بجرح رضي بالشفة السفلى.

- محمد خلف حسن شحاتة، 31 سنة، مصابا بجرح بالأنف.

- ممدوح فوزي أحمد، 54 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

- أحمد إبراهيم عامر، 52 سنة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم.

- شعبان السيد حسان، 40 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.

- شعبان شحاتة محمود، 52 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي باليد اليمنى.