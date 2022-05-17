«تموين الإسكندرية»: تسجيل رقم الهاتف على البطاقات هدفه توجيه الدعم لمستحقيه

قال محمد سعد الله، مدير مديرية التموين بالاسكندرية، إن طلب وزارة التموين من حاملي البطاقات التموينية بإدخال أرقام هواتف أرباب الأسر جاء تحديثا للبيانات، متابعا: «ولأسباب لابد قبل عرضها العودة للخلف قليلاً لفهم طبيعة الشكاوى الخاصة بتحديث البيانات حيث إن بطاقات التموين على مستوى الجمهورية تغطي نحو 22 مليون بطاقة تخدم نحو حوالي 72 مليون فرد، بما يعادل 70% من الشعب المصري تحت مظلة البطاقات التموينية».

المحددات الرئيسية للتأكد من توجيه الدعم لمستحقيه

وأوضح «سعد الله» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الدولة حريصة على توجيه الدعم لمستحقيه ولذا وضعت الدولة بعض المحددات الرئيسية للتأكد من أن الدعم سيذهب لمستحقيه وللفئات الأولى بالرعاية، وهناك مراحل تمت لمراجعة ذلك سواء على الدخول أو ملكية السيارات أو بطاقات الرقم القومي أو المدارس والمصروفات لتحديد المستحق للدعم من عدمه حتى يقتطع وتوجيها للفئة الأولى للرعاية.

الرقم القومي وبطاقات التموين

وأشار إلى أن هذه الاجراءات شملت شقين، الأول: التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والثاني: استكمال قاعدة البيانات، والأخيرة: هي الأساس في ضوء اتجاه الدولة للتحول الرقمي.

وعن استخدام رقم الموبايل، قال: «المنظومة التموينية منظومة رقمية إلكترونية عشان كده عاوزين وسيلة اتصال مباشر مع حامل البطاقة التموينية عشان نعرف منه أي بيانات أو معلومات إضافية».

وتابع: «أما الاتصال أو رسائل نصية وحول مايشاع مخاوف بعض الشرائح في الشارع المصري أن يكون طلب رقم الهاتف لتحري بيانات الفاتورة، وليست لتحديث البيانات فهي خارج محددات تنقيح البطاقات لأني لو عايز أعرف دخله أو فواتير تليفوناته ممكن أعمل كده بالرقم القومي الخاص به مع شركات المحمول المختلفة».