مستشار وزير التموين: فتح رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل خلال أيام

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن نهاية الأسبوع الجاري، ستشهد فتح رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل في بطاقة التموين 2022، موضحا أنه سيتم تخصيص أيقونة خاصة على الموقع لتسجيل رقم التليفون بشرط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية بإحدى شركات الاتصالات.

مستشار وزير التموين يوضح أهمية تسجيل رقم الموبايل على البطاقة

وذكر مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من تسجيل رقم الموبايل في بطاقة التموين هو استكمال قاعدة بيانات المواطنين المدرجين على سيستم منظومة الدعم التمويني، إذ يتيح تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، توافر قناة اتصال مؤمنة ما بين وزارة التموين وصاحب البطاقة التموينية، موضحا أن الهوية الرقمية هي أفضل قناة اتصال مع المواطن.

نهاية مهلة تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين

وناشد الدكتور عمرو مدكور، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية ممن تسلموا رسالة بون صرف الخبز بضرورة تنفيذ التعليمات قبل انتهاء المهلة التي أقرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمحددة حتى 30 يونيه المقبل، موضحا أن مد المهلة التي كان مقرر لها أن تنتهي في غضون أسبوعين جاء رغبة من الوزارة في التسهيل على المواطنين أصحاب البطاقات، وتابع قائلا: «إذا وجدنا بقرب نهاية شهر يونيه المقبل أن المدة غير كافية، سيتم استئذان الدكتور علي المصيلحي لمد المهلة مرة أخرى».

ماذا تفعل الأسرة المتوفي عائلها؟

وأوضح مستشار وزير التموين، أنه حال وفاة صاحب بطاقة التموين، يتوجب على الأسرة تعديل بيانات الأفراد المستفيدين من الدعم، موضحا: «يتم استخراج بطاقة أخرى باسم الزوجة حال وجودها أو باسم أكبر الأبناء سنا إذا كان شخصا بالغا، أو ضم الأبناء إذا كانوا قُصر لبطاقة الوصي، وتسجيل رقم موبايل الفرد الصادر باسمه البطاقة التموينية لاعتباره رب الأسرة بديلا عن الشخص المتوفي».

وعن هوية الأفراد المتاح ذهابهم لمكاتب التموين لتسجيل رقم الموبايل، أوضح الدكتور عمرو مدكور أن صاحب البطاقة عليه التوجه بشخصه لتسجيل رقم الموبايل المسجل باسمه في شركة الاتصالات، أو أحد أفراد الأسرة طالما سيدلي برقم موبايل صاحب البطاقة، وأضاف قائلا: «لم ولن يتم على الإطلاق تسجيل رقم موبايل باسم أي أفراد من الأسرة، والشرط الأساسي هو صاحب البطاقة فقط».