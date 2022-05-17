مساعد وزير التموين: ننتج 250 مليون رغيف خبز من «أبو شلن» يوميا

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه يجري إنتاج 250 مليون رغيف خبز يوميا بسعر 5 قروش، موضحا أنه يجب على صاحب بطاقة التموين أن يسجل رقم تليفونه عبر موقع دعم مصر، من أجل تسهيل تقديم الخدمات له، موضحا أن الوزارة تسعى لتسهيل الخدمات على المواطنين، مؤكدا أن الأسعار في تزايد في العالم وسط زيادة التضخم العالمي الذي وصل إلى 9% في بريطانيا، وقريبا من 8% في الولايات المتحدة الأمريكية.

استلام 2 مليون طن قمح من المزارعين

وأضاف «عشماوي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الحرب الروسية الأوكرانية ممتدة والتأثيرات الاقتصادية الخاصة بها مستمر فترة، موضحا أن المزارعين وردوا 2 مليون طن قمح منذ بداية الحصاد وتنتظر توريد 6 ملايين طن، لافتا إلى أن الدولة دفعت 10 مليارات دولار لاستيراد القمح عقب بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

سعة تخزين صوامع القمح 6 ملايين طن

وأوضح مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السعة التخزينية في صوامع الحكومة 6 ملايين طن، مبينا أن موسم القمح بدأ مطلع شهر إبريل الماضي، وينتهي في شهر أغسطس المقبل، موضحا أن مصر لديها مخزون آمن من الأقماح يكفي لمدة 4 أشهر، وحصلنا على ثلث المستهدف حتى الآن من الكمية المنتظرة، مؤكدا أن هناك 450 نقطة لتلقي الأقماح من المزراعين، مشيرا إلى وجود 43 صومعة لتلقي القمح، لافتا إلى أن حجم استهلاك المصريين من القمح سنويا 22 مليون طن قمح، وستنتج مصر هذا العام من 10 ملايين إلى 12 مليون طن، وينتج الفدان الواحد من القمح 3 أطنان.