تنفيذ أعمال مساحية لـ3224 موقعاً ضمن «حياة كريمة».. وانتهاء 3 مراحل لـ«الأحوزة العمرانية»

وجَّه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على إنهاء كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة.

واستعرض «عبدالعاطى»، خلال اجتماعه، أمس، مع المهندس على منوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة، بمختلف المحافظات فى الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات القومية الكبرى، مساهمة الهيئة ضمن «حياة كريمة» لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التى يتم تنفيذها، حيث انتهت حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من ٣٢٢٤ موقعاً بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن الهيئة تساهم فى العديد من المشروعات القومية الأخرى، حيث تقوم بأعمال الرفع المساحى لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادى، بغرض إنشاء خرائط كنتورية بمقياس (١: ٥٠٠٠) و(١: ٢٥٠٠٠)، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر (الدلتا الجديدة) بطول ٤٠ كيلومتراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأعمال الرفع المساحى لمشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية، مدينة العلمين الجديدة، مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

كما تساهم فى تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل شبكة الطرق الجديدة (الطريق الدائرى الإقليمى، الطريق الدائرى الأوسطى، محور السيدة جيهان السادات، محور ٢٦ يوليو، محور الفريق كمال عامر، محور إمبابة / البراجيل، محور شمال الأقصر، محور منفلوط، محور روض الفرج، شبرا / بنها الحر، تطوير محورى دراو على النيل وبديل خزان أسوان)، ومشروع القطار الكهربائى السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتى السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و٦ أكتوبر.

وأضافت الوزارة أنها تنفذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ٢٢٣ مدينة و٤٢٠٠ قرية و٢٥٠٨٣ من الكفور والعزب والنجوع على ٤ مراحل تنفيذية، حيث تم الانتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجارٍ الإعداد للبدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة.

كما تشارك الهيئة فى أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لـ٦٠ ألف طلب وتدقيق إحداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً.

وأوضحت أن الهيئة تقوم فى إطار دورها باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة والمسئولة عن وضع المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لمصر، وخرائط الوطن العربى ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، لنشرها قريباً على الموقع الرسمى للهيئة ولوزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجاناً من الموقع، إضافة لتوزيعها على السفارات.

وأشارت إلى أنها تقوم بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الرى وهيئة الصرف بوزارة الرى، وهيئة السكة الحديد، إضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية، كما أنشأت قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، إضافة لإعداد «٩٤ أطلس» تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢، مع تدريب العاملين بالهيئة على استخدام الأعمال المنفذة فنياً، وجارٍ الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحى، وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كافة الأراضى المملوكة لهيئة الأوقاف بمقتضى الأحكام والحجج الرسمية.

وزارة الرى: تعاون مع وزارة الأوقاف للرفع المساحى للمساجد والزوايا والأضرحة

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة ووزارة الأوقاف، لتنفيذ أعمال الرفع المساحى، وعمل كروت الوصف والإحداثيات لمساجدها ليتسنى حصر أصول الأوقاف والمساجد والملحقات بها والزوايا والأضرحة، تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو حوكمة أصول الدولة باستخدام خرائط رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية.

وفى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث التقنيات العلمية فى مجال الرصد باستخدام الأقمار الصناعية، فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل وزيادة عددها لتصل إلى (٤٢) محطة ثابتة موزعة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقية «X ،Y» بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم، وجارٍ تفعيلها لخدمة القطاعين الحكومى والخاص، كما يجرى التنسيق مع إحدى الشركات الصينية الكبرى التى تعمل فى مجال صور الأقمار الصناعية والتطبيقات المتعلقة بها لبحث سبل التعاون المشترك.