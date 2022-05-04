كيفية استخراج ترخيص أرض من وزارة الري: قدم طلب واحصل عليها في أقل من شهر

كثيراً ما يبحث البعض عن كيفية استغلال منافع وزارة الموارد المائية والري من أراضي فضاء على جانبي الترع أو المصارف أو حتى نهر النيل، وهي عبارة عن أراضي فضاء غير مستغلة، في بعض الأحيان تطرحها وزارة الري للاستغلال في إقامه مشروعات مثل إنشاء مشاتل نباتات زينة أو لإنشاء مشروعات سياحية يمكن تفكيكها عقب انتهاء التعاقد مع وزارة الري.

كيفية الحصول على قطعة أرض تابعة للري

ويمكن من خلال وزارة الري الحصول على ترخيص بإنشاء مرسى نهري لاستغلاله في أغراض النقل النهري، أو كذلك في أغراض السياحة على نهر النيل، كذلك يمكن استغلال أراضي وزارة الري في الزراعة، وهي الأراضي التي تقع على حرم نهر النيل من طرح النهر أو في الجزر النيلية، ونستعرض في التقرير التالي كيفية الحصول على ترخيص بشغل منافع الري أو استئجارها وفقاً للمادة رقم 9 من القانون رقم 12 لسنة 1984 والماده 5 من لائحته التنفيذية.

يتم تقديم طلب لمدير عام الري ينص على التالي: «أرجو التكرم بالموافقة على شغل أو استئجار قطعة الأرض على ترعة ويتم ذكر اسمها، والمبينة بالخريطة المرفقة على أن يتم تحديد عنوان البر والناحية والمركز التابعه له»، ويقدم الطلب مرفقاً به صورة لبطاقة الرقم القومي وتسديد الرسوم.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بأرض من وزارة الري

أكدت وزارة الري، ضرورة تقديم خريطة مساحية بمقياس رسم 1 إلى 2500 مبيناً عليها الموقع والمساحة، تكون موقعة من مهندس نقابي مستوفاة الدمغة الهندسية وكذا صورتين طبق الأصل من الخريطة المذكورة، كذلك يتم سداد رسم نظر قدرة عشرة جنيهات يورد لخزينة الإدارة أو بحوالة بريدية، وتأمين قدرة 20% من قيمة العمل، وإقرار بسداد الانتفاع المقررة طبقاً للقرار الوزاري ويتم السداد قبل إصدار الترخيص، على أن يتم الحصول على الخدمة في أقل من شهر من التقدم لها.