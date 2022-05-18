إلهام شاهين: أول واحد في السينما حارب الإرهاب هو عادل إمام

قالت الفنانة إلهام شاهين إن «السينما ادتنا كل حاجة حلوة في حياتنا واحنا كمان لازم نقدم لها حاجة تستحقها» مشيرة إلى أن الأفلام التي أنتجتها كانت حبًا في السينما وأنها محاولة منها لرد الجميل للسينما «عايزة أرد الجميل للسينما لأنها عملت لي كل حاجة حلوة في حياتي ومبحبش حاجة في حياتي قدها ويا رب ربنا يقدرني وأعمل أعمال مهمة في السينما المصرية».

«الهلفوت» نقلة كبيرة في حياتي

وتحدثت إلهام شاهين عن الزعيم عادل إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ووصفته بأنه علامة فارقة في حياتها قائلة: «بقول لعدولة الجميل علامة فارقة في حياتي أنا شخصيا وهو سبب وجود اسم إلهام شاهين كنجمة»، معتبرة أنها تصنف حياتها الفنية ما قبل فيلم الهلفوت وما بعد الهلفوت، مشيرة إلى أن فيلم الهلفوت الذي شاركت في بطولته مع الفنان عادل إمام نقلة كبيرة في حياتها.

عادل إمام هو صانع نجومية إلهام شاهين

وأوضحت إلهام شاهين أنها قدمت 4 أفلام قبل الهلفوت ووصفتها بأنها كانت أفلام عظيمة وعلامات في تاريخ السينما، ولكنها لم تكن البطلة، مؤكدة أن الهلفوت كان مكتوبا لفنانة غيرها وأن عادل إمام هو الذي رشحها، مضيفة، «لكن أقف بطلة قدام أهم نجم في مصر عادل إمام وتأليف الأستاذ وحيد حامد وإخراج الدكتور سمير سيف والتلاتة يجتمعوا لصناعة نجمة وده كان شيء كبير في حياتي وعمل لي نقلة في حياتي والحقيقة عادل إمام كان هو اللي رشحني».

وتابعت: «عادل إمام هو صانع نجومية إلهام شاهين وبقيت نجمة بعد الهلفوت وبقيت في حتة تانية خالص»، مضيفًة: «أول واحد حارب الإرهاب في السينما هو عادل إمام».