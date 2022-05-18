«الناتو» يستقبل سفيري فنلندا والسويد لاستلام طلب انضمامهما للحلف

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو، يستقبل اليوم سفيري فنلندا والنمسا، حيث تقدّم الدولتين رسميا طلب انضمامها إلى الحلف.

فنلندا والسويد تطلبان الانضمام للناتو

وقال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إنّ الحلفاء يوافقون على توسيع الحلف.

وكانت فنلندا والسويد، أعلنتا رغبتهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وهو الأمر الذي حذّرت منه روسيا، مؤكدة أنّ الانضمام خطأ وسيكون له عواقب كبيرة، ويهدد الأمن القومي الروسي، في ظل تزايد قوة الناتو واقترابه من الحدود الروسية.