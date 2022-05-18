انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمعاهد الأزهرية

انطلقت قبل قليل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمعاهد الأزهرية، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري للقسم الأدبي، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادتي الجغرافيا والثقافة الإسلامية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي للقسم الأدبي امتحان مادتي القرآن الكريم والجغرافيا.

أما طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمي، يؤدون الامتحان في مادتي الكيمياء والثقافة الإسلامية، أما طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، يؤدون الامتحان في مادتي القرآن الكريم والفيزياء.

وتشهد اللجان الامتحانية بالمعاهد الأزهرية حُسن الانضباط والالتزام في اللجان، كما أكد قطاع المعاهد الأزهرية ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، بالإضافة إلى توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة.

قطاع المعاهد الأزهرية

وتمر اللجان المشكلة من قطاع المعاهد الأزهرية على اللجان الامتحانية في جميع المناطق الأزهرية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب، وتوفير المطهرات وكافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

كما حرص قطاع المعاهد الأزهرية على توجيه الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة وبالإجراءات الاحترازية، ما يؤكد انتماءهم للوطن وللأزهر الشريف وحبهم للعلم واجتهادهم في تحصيله.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 مايو، وستنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022.

أما طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022، وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

أما عن امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية للمبعوثين، انطلقت السبت الموافق 7 مايو، وستنتهي الأربعاء 25 مايو الجاري، وبالنسبة لامتحانات القراءات، فتبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو الجاري.