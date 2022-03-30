الخارجية الصينية: 74% من دول العالم لم تفرض عقوبات على روسيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم، أن الغالبية العظمى من دول العالم لم تفرض عقوبات على روسيا، على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

الخارجية الصينية: أكثر من 140 من أصل 193 دولة لم تعلن أي عقوبات على روسيا

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «تويتر»: أكثر من 140 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لم تعلن عن أي عقوبات على روسيا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وتضمنت التغريدة التي نشرها الدبلوماسي الصيني بيانًا أكد من خلاله أن 74% من دول العالم أعلنت عدم فرض عقوبات على موسكو.

الصين تُحذر أمريكا: سنحمي حقوقنا بحزم حال فرض عقوبات علينا

وحذرت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة لها، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن بلاده في حال فرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب، ستحمي بكين بحزم حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وردًا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، قال إن بلاده تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية أحادية الجانب وستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين، مشددًا أن العقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل.