حبس «مستريح» بالشرقية بتهمة الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من الأهالي

قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس متهم بالنصب على عدد من الأهالي والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه، بزعم استثمارها وإعطائهم نسبة من الأرباح شهريًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ باتهام شخص بالاستيلاء على أموال الأهالي

وكان عدد من الأهالي يقيمون في محافظات الدقهلية والقليوبية والشرقية، توجهوا إلى مديرية أمن الشرقية، وحرروا عدة محاضر ضد «محمود. م. ا. ع. م»، صاحب محل هواتف محمولة، واتهموه بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت قيمتها نحو 7 ملايين جنيه، حيث اتفق المتهم معهم على تحصيل أموال منهم لاستثمارها في مجال تجارة الهواتف المحمولة والدفع الإلكتروني، ووقع معهم عقود مقابل نسبة 33% من الأرباح.

القبض على المتهم في كمين ببلبيس

وأشاروا خلال البلاغات إلى أن المتهم أعطاهم حصصهم من الأرباح بصورة منتظمة لفترة من الوقت، إلا أنه توقف منذ عدة أشهر، ثم فوجئوا بإغلاقه المحل التجاري، وعندما حاولوا التواصل معه أبلغهم أحد أقاربه أنه مريض ومحجوز بأحد المستشفيات، مشيرًا إلى أنهم حاولوا التواصل معه عدة مرات في أوقات مختلفة دون جدوى، وتم تحرير عدة محاضر والعرض على النيابة العامة التي أصدرت أمرا بضبطه وإحضاره.

وشكلت مديرية أمن الشرقية، فريق بحث، وأسفرت جهوده عن ضبط المتهم بأحد الكمائن بدائرة مركز بلبيس، وألقت القبض عليه وتم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.