«شل» تستحوذ على منطقة امتياز شمال شرق العامرية.. وخطة لحفر أول بئر مطلع 2023

وقعت شركة بي جي المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة شل بي إل سي، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل إيجيبت «أب ستريم»، تستحوذ بموجبها شركة شل بالكامل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط، والمعروفة باسم «المنطقة 3»، والتي تديرها إكسون موبيل، ومع استكمال عملية نقل الملكية، تنتقل إدارة منطقه الامتياز إلى شركة شل، وتخضع الاتفاقية لموافقة الجهات الحكومية والتنظيمية المعنية.

حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز

من جانبه، صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأنّ عملية الاستحواذ تؤكد حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، خاصة وأنّ شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في قطاع البترول والغاز المصري، وتلعب دورا في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر.

نشطة الاستكشافات البحرية في مصر

وعلى هامش الاتفاقية، أعرب المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، عن خالص سعادته بإبرام الاتفاقية المهمة، التي تؤكد التزام شل القوي تجاه مصر، موضحا أنّ الاتفاقية تعزز مركز الشركة في أنشطة الاستكشافات البحرية في مصر، وتدعم استراتيجية الشركة الرامية إلى لعب دور محوري في مجال الغاز بالسوق المصري.

وأوضح ئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، أنّ قرب منطقة الامتياز الجديدة من أصول الشركة الحالية ومناطق الاستكشاف الأخرى التي تمتلكها شركة شل في نفس المنطقة، يسهم في تسريع وتيرة طموحات الشركة في المناطق البحرية.

وأضاف قاسم، أنّ الشركة لديها خطة لحفر أول بئر في المنطقة الجديدة أوائل عام 2023، وتعد إضافة منطقة امتياز شمال شرق العامرية خطوة مهمة ومؤثرة نحو تحقيق استراتيجية النمو في مصر.

يذكر أنّ شركة بي جي دلتا، المملوكة بالكامل لشركة شل، استحوذت على حقوق تشغيل منطقة امتياز شمال سيدي جابر «المنطقة 4» ومنطقة شمال الفنار «المنطقة 6» الواقعة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط في عام 2020، وكان ذلك بالشراكة مع شركة PICL مصر المحدودة، وجرى الانتهاء من أعمال المسح السيزمي، وبدأت الشركة حاليا تحليل البيانات لوضع برنامج الحفر.