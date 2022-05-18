تفاصيل مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم بين القنطرة شرق والعريش «صور»

حصلت «الوطن» على الصور الأولى للحادث المروع الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بين قريتي الأحرار والشهداء على الطريق الدولي العام بين القنطرة شرق والعريش، وتحديدا غرب بئر العبد.

رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية

وقامت إدارة المرور مدعومة بفرق الشرطة التابعة لقسم شرطة رمانة، برفع السيارتين من نهر الطريق، وحمل متعلقات المتوفين والمصابين لقسم شرطة رمانة، بما فيها شنط السفر والمتعلقات الشخصية، وفتح الطريق بشكل طبيعىي بعد معاينة الحادثة.

وأكدت المعاينات الأولية للحادثة، بحسب شهود العيان من موقع الحدث، أن سبب الحادث وقع نتيجة دخول سيارة ميكروباص في اتجاه عكسي، وكان قادما من الإسماعيلية باتجاه العريش، ليصطدم وجها لوجه مع سيارة مرسيدس أجرة 7 راكب، تحمل فلسطينين قادمين من رفح باتجاه القاهرة.

وأدت عملية الاصطدام لمصرع 5 أشخاص في الحال من السيارتين، بحسب شهود عيان الذين قاموا بنقل الجثث من السيارة إلى الأرض قبل وصول سيارات الإسعاف، فيما تم نقل شخصين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بئر العبد حالتهم خطيرة، كما تم إسعاف باقي المصابين بإصابات أخرى ما بين متوسطة وعادية أيضا في مستشفى بئر العبد النموذجي.

10 سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصابين للمستشفى

وأكد شهود عيان لـ«الوطن»، أن 10 سيارات إسعاف قامت بنقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى الذي شهد حالة استنفار بين جميع العاملين والأطقم الطبية والتمريض بمستشفى بئر العبد، وتشغيل فرق الأشعة والتحاليل وأقسام الطوارئ والعناية المركزة، وعمل الإسعافات الأولية للمصابين، وإدخال الحالتين الخطيرتين لقسم العناية المركزة.

هذا وكان حادث سير وقع بين سيارتين أجرة بقرية الأحرار غرب بئر العبد على الطريق الدولى بين العريش والقنطرة شرق.