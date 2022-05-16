العثور على الطالب الغريق في بحر العريش واستخراجه بمركب صيد

عثرت إحدى مراكب الصيد بالعريش على جثمان الطالب الغريق بساحل بحر العريش، والذي كان قد غرق ظهر أمس قبالة منطقة مكسيم بساحل المدينة.

قال شهود عيان من الصيادين، لـ«الوطن»، إنه تم العثور على جثمان الطالب «عمر.ع،» من بئر العبد، 24 عاما، في إحدى المناطق الصخرية القريبة من ميناء العريش، وأن إحدى مراكب الصيد عثرت عليه أثناء عملية البحث التي استمرت قرابة 28 ساعة من ظهر أمس حتى اللحظات.

نقل جثمان الطالب لمستشفى العريش

وأضاف الشهود أنه جارٍ نقل الجثمان من ميناء العريش إلى مستشفى العريش العام، وذلك لكتابة التقارير بالواقعة، والعمل على استخراج تصريح الدفن بعد الاستماع لأقوال أقارب الشاب الغريق.

وشهد بحر العريش عملية بحث متواصل من خلال عملية تعاقب من الصيادين المتطوعين من أهالى العريش، لإمكانية إيجاد الطالب الغريق، وذلك بوجود عدد كبير من أهالى العريش وبئر العبد ومن أقارب الطالب الذين قضوا ليلتهم أمام البحر في انتظار خروج جثمانه من البحر.

غرق في بحر العريش ظهر أمس

وتعود أحداث القصة إلى ظهر أمس، حيث أكد شهود عيان من أصدقاء الطالب عمر 24 عاما، طالب بكلية تجارة العريش، أنه تم جرفه إلى الداخل من خلال الدوامات والتيارات الداخلية، التي ضربت ساحل بحر العريش، وتم سماع استغاثته، قبل اختفائه تماما بين الأمواج العالية، لتتواصل جهود البحث في العثور عليه.