عاجل.. أمطار متوسطة على بئر العبد ورفع الاستعدادات بشمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء هطول أمطار بين خفيفة ومتوسطة على مدينة بئر العبد وقرى غرب العريش، قبل قليل، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكاثف السحب والغيوم في سماء المنطقة، في ظل اختفاء تام لشمس النهار، بعد عصر اليوم الخميس.

وأكد عدد من الأهالي في مدينة بئر العبد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأمطار بدأت تتساقط على وسط المدينة والقرى المجاورة منذ أذان العصر، واستمرت حتى حتى المساء، بشكل شبه متواصل، مع تكاثر الغيوم الكثيفة التي غطت سماء المنطقة.

هبوب رياح باردة على مناطق العريش

وفي مدينة العريش، تشهد المناطق الساحلية والصحراوية هبوب رياح باردة بشكل متوسط، فيما ارتفعت ألأمواج بنحو مترين عن معدلاتها الطبيعية، على طوال ساحل البحر المتوسط، حتى منطقة الكورنيش.

وأعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء، وذلك بالتنسيق مع المديريات ومجالس المدن ورؤساء الأحياء في الأقسام بالمحافظة، حيث أكد بيان لديوان عام محافظة شمال سيناء، أن المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، وجه برفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، في مواجهة الظروف الجوية.

المحافظ يطالب المديريات بالاستعداد لتقلبات الطقس

ولفت البيان إلى أن محافظ شمال سيناء وجه جميع المديريات وكافة المرافق الخدمية بالاستعداد لأي تطورات مناخية مفاجئة قد تحدث خلال الساعات القليلة القادمة، وضرورة متابعة التطورات بشكل مباشر مع الديوان العام للمحافظة أولاً بأول.