الصحة توجه إرشادات للأطفال للوقاية من الأمراض.. 5 نصائح مهمة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا توعويًا عممته على مستوى مديريات الشوؤن الصحية على مستوى محافظات الجمهورية متعلق بكيفية حماية الأطفال من الأمراض، وقالت وزارة الصحة والسكان إن هناك مجموعة من الإرشادات والقواعد التى يجب اتباعها لتقوية مناعة الأطفال ضد الأمراض المنتشرة، وجاءت على النحو التالى:

حماية الأطفال من الأمراض

ضرورة تجنب تواجد الأطفال بجانب المدخنين.

عدم تناول الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب.

التقليل من تناول الطفل للسكريات والمشروبات.

غسل اليدين والأسنان بشكل منتظم.

شرب المياه بكمية كافية على مدار اليوم.

كيفية تجنب إصابة الأطفال بفيروس كورونا

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطفال فوق عمر الـ12 عامًا ضد فيروس كورونا، خاصة بعد إتاحة الوزارة تطعيمهم للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وقالت الوزارة إن الأطفال هي أكثر الفئات التي تتسبب في نقل العدوي لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وعليهم الحصول على اللقاح.

واستعرضت في تقريرها الذي ووزعته على مديريات الشؤون الصحية الأعراض الجانبية للقاح فايزر والمستخدم فى تطعيم الاطفال، وقالت إن أعراضه تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية وتتضمن ارتفاع فى درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة واحساس بالتعب وتكسير في العضلات، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى الذهاب لأي طبيب، وتتطلب فقط يومين راحة، ولا داعى للخوف على الأطفال الحاصلين على لقاحات كورونا.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها تحرص على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي من خلال الرد على كافة تساؤلات المواطنين من خلال الخط الساخن لها، أو عبر جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من خلال خبراء ومتخصصين، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.