أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-5-2022

اختلفت أسعار العملات بين اليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإمارتي والدولار، وفق تحديث البنوك صباح اليوم الخميس الموافق 19 مايو الحالي، حيث يهتم قطاع كبير بمتابعة أسعار العملات المختلفة أمام الجنيه المصري.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار العملات في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس جاء سعر الدولار نحو 18.21 جنيه للبيع مقابل 18.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.21 جنيه للبيع مقابل 19.07 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد سجل اليورو نحو 19.11 جنيه للشراء مقابل 19.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو 19.23 جنيه للبيع مقابل 19.05 جنيه للشراء .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد إلى 22.53 جنيه للشراء و22.88 جنيه للبيع ، أما في بنك مصر والبنك الأهلي سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.49 جنيه للشراء و22.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري لنحو 22.64 جنيه للشراء و22.75 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر يتراوح بين 4.96 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في بنك مصر سعر 4.87 جنيه للبيع، و4.85 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.88 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء، كما وصلت العملة السعودية في البنك الأهلي المصري لنحو 4.87 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.