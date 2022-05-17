أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 17-5-2022

اختلفت أسعار العملات بين الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وسجلت البنوك الأسعار الجديدة للعملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو، في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي.

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات المختلفة وفق آخر تعاملات وردت صباحًا، اليوم، استمرارًا للأخبار الخدمية المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.3 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء، كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى نحو 18.3 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء، وجاء سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.32 جنيه للبيع، مقابل 18.22 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي سعر 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع في بنك مصر، وأيضا في البنك المركزي المصري وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.87 جنيه للبيع، و4.86 جنيه للشراء، وسجلت سعر العملة السعودية في بنك مصر إلى 4.87 جنيه للبيع، و4.86 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.88 جنيه للبيع، و4.86 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو 19.15 جنيه للبيع مقابل 19.00 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.10 جنيه للبيع مقابل 18.95 جنيه للشراء، ووصل سعر اليورو في المصرف المتحد لنحو 18.93 جنيه للشراء مقابل 19.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 22.33 جنيه للشراء، و22.45 للبيع، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني المصرف المتحد نحو 22.26 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الجنيه الاسترليني نحو 22.28 جنيه للشراء، و22.50 جنيه للبيع.