أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الاثنين 16-5-2022

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سعر اليورو والدينار وغيرها من أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 16 مايو 2022، إذ ينتظر المواطنون الأسعار الجديدة بعد تغيير الفيدرالي لسعر الفائدة، الأمر الذي جعل الجميع يراقب الأسعار بشكل يومي ولحظي.

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات المختلفة وفق آخر تعاملات وردت صباحًا، ليوم الاثنين الموافق 16مايو 2022، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدم على مدار الساعة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي نحو 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، ووصل في البنك المركزي المصري إلى 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بينما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.88 جنيه للبيع، و4.86 جنيه للشراء، وبلغ في البنك المركزي نحو 4.89 جنيه للبيع، و4.86 جنيه للشراء، ووصل في بنك مصر إلى 4.88 جنيه للبيع، و4.86 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.08 جنيه للبيع مقابل 18.90 جنيه للشراء، كما وصل سعر اليورو في المصرف المتحد لنحو 18.97 جنيه للشراء مقابل 19.33 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو 19.33 جنيه للبيع مقابل 18.97 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 22.35 جنيه للشراء، و22.51 للبيع، وبلغ في بنك مصر نحو 22.19 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 22.21 جنيه للشراء، و22.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى نحو 18.32 جنيه للبيع، مقابل 18.26 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.32 جنيه للبيع، مقابل 18.26 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.32 جنيه للبيع، مقابل 18.26 جنيه للشراء وفق الموقع الرسمي لكل بنك.