سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-5-2022 في البنوك المصرية

اختلفت أسعار الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وقدّمت البنوك الأسعار الجديدة للدولار وفق تحديثات صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو، حيث تزداد عمليات البحث عن سعر الدولار عبر محركات البحث المختلفة فهو من أبرز العملات التي يهتم قطاع كبير بمتابعة أسعارها.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي المصري والبنك المركزي وبنك الإسكندرية، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.23 جنيه للبيع، مقابل 18.29 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو الحالي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما جاء سعر الدولار بسعر 18.30 جنيه للبيع، مقابل 18.90 جنيه للشراء، وفق تحديثات صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.21 جنيه للبيع، مقابل 18.31 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدولار 18.31 جنيه للشراء و18.21 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

و سجل سعر الدولار 18.24 جنيه للبيع، مقابل 18.31 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك في تعاملات صباح اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار سعر 18.20 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني، اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو.

سعر الدولار في بنك مصر

و سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.20 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وجاء سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الأربعاء 18 مايو.