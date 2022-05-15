أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الأحد 15-5-2022

ينتظر الناس الأسعار الجديدة للدينار والدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي والريال السعودي، بعد تغيير الفيدرالي لسعر الفائدة، مما جعل الناس والخبراء يتوقعون تغير أسعار العملات في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة وبعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر بوقت كافي.

وفي هذا الصدد، نستعرض أسعار العملات المختلفة وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأحد الموافق 15 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.26 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.28 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.28 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإمارتي سعر 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه في بنك مصر، وفي البنك التجاري الدولي سجّل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.31 جنيه للبيع مقابل 18.95 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.97 جنيه للشراء مقابل 19.33 للبيع، وسجل سعر اليورو 19.33 جنيه للبيع مقابل 18.97 جنيه للشراء في بنك قناة السويس.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجّل الجنيه الإسترليني في بنك مصر 22.23 جنيه للشراء، ونحو 22.48 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 22.21 جنيه للشراء، و22.50 جنيه للبيع، وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 22.31 جنيه للشراء، 22.43 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.89 جنيه للبيع، و4.87 جنيه للشراء، في بنك مصر نحو 4.88 جنيه للبيع، و4.87 جنيه للشراء، وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.88 جنيه للبيع، و4.87 جنيه للشراء.