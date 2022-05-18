أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-5-2022

قدّمت البنوك المصرية الحكومية والخاصة أسعار العملات المختلفة مثل الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، إذ تزداد عمليات البحث عن الأسعار المختلفة للعملات عبر محركات البحث المختلفة.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار العملات المختلفة، مقارنة بالجنيه المصري، في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.99 جنيه للشراء مقابل 19.32 جنيه للبيع، وبلغ 19.16 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، أما في بنك مصر فوصل سعر اليورو إلى 19.18 جنيه للبيع مقابل 18.31 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر اليورو 19.18 جنيه للبيع مقابل 19.31 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

كما سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 22.28 جنيه للشراء و22.50 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري لنحو 22.33 جنيه للشراء و22.45 للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد إلى 22.26 جنيه للشراء و22.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

فيما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.69 جنيه للبيع مقابل 18.88 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في بنك مصر لنحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار نحو 18.23 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي نحو 4.85 جنيه للشراء و4.88 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي لسعر 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع في بنك مصر، أما في البنك المركزي المصري فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.96 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.88 جنيه للبيع و4.86 جنيه للشراء، ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري لنحو 4.87 جنيه للبيع و4.86 جنيه للشراء، وفي بنك مصر بلغت العملة السعودية سعر 4.87 جنيه للبيع، و4.86 جنيه للشراء.