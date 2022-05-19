مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 -5-2022 في محافظات مصر

تنشر يوميا هيئة المساحة المصرية، على موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة في جميع محافظات ومدن مصر، في إطار سلسة الخدمات المتعددة التي تحرص الهيئة على تقديمها يوميا للمواطنين.

ومن المعلوم أن معرفة مواعيد ومواقيت الصلاة، تمثل اهتماما كبيرا لدى شريحة كبيرة من المسلمين، لحرصهم على أداء الصلاة في أوقاتها.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 19 مايو من عام 2022، بحسب الموقع الرسمي لهيئة المساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:18 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.454 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:19 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:52 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:28 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:39 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

3:28 ص5:4 ص11:50 ص3:19 م6:36 م8:1 م

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:28 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:36 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

موعد أذان الفجر: الساعة 03:16 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:47 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:18 مساءً.