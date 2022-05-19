سعر اليورو اليوم الخميس 19-5-2022 في البنوك المصرية

قدّمت البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، سعر اليورو اليوم الخميس 19 مايو الحالي، حيث لقي اليورو مقابل الجنيه المصري اهتمام قطاع كبير من المواطنين.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو اليوم الخميس 19 مايو الحالي، على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل اليورو في البنك التجاري الدولي سعر 19.23 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، اليوم الخميس الموافق 19 مايو الحالي.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 19.34 جنيه للبيع، مقابل 18.20 جنيه للشراء، في تعاملات صباح اليوم الخميس 19 مايو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.23 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في تعاملات صباح اليوم الخميس 19 مايو.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وجاء سعر عملة اليورو في المصرف المتحد 19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.11 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك اليوم الخميس 19 مايو.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، اليوم الخميس 19 مايو الحالي.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.31 جنيه للبيع، مقابل 18.13 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

أما في البنك المركزي المصري فسجل سعر اليورو 19.14 جنيه للشراء مقابل 19.27 جنيه للبيع، اليوم الخميس 19 مايو، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.