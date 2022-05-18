سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-5-2022 في البنوك المصرية

اختلفت أسعار اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، وقدمت البنوك الأسعار الجديدة لليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو الحالي، حيث تزداد عمليات البحث عن سعر اليورو عبر محركات البحث المختلفة، فهو من أبرز الأوراق النقدية التي يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعارها.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي المصري والبنك المركزي وبنك الإسكندرية، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.16 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.32 جنيه، مقابل 18.99 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو الحالي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر 19.18 جنيه للبيع، مقابل 18.31 جنيه للشراء، وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 الحالي.

سعر اليورو في بنك مصر

وفي بنك مصر جاء سعر اليورو سعر 19.31 جنيه للبيع، مقابل 18.18 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 18.93 جنيه للشراء مقابل 19.21 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو الحالي.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو سعر 19.19 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء 18 مايو.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجلت عملة اليورو 19.34 جنيه للبيع، مقابل 18.16 جنيه للشراء، وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء 18 مايو.