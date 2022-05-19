حظك اليوم برج الأسد الخميس 19-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعد مولود برج الأسد من الأبراج المحظوطة اليوم، خاصة على الصعيد المهني، وذلك بحسب ما صرحت به خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، في توقعاتها له اليوم.

ومن مميزات برج الأسد، أنه من الشخصيات القيادية والقوية، ما يساعده على تحقيق النجاح في حياته العملية والعائلية، إذ أنه من الأبراج التي تستطيع أن تصل بسرعة وسهولة إلى المناصب القيادية، وكثيرًا ما يساعده ميله الدائم إلى حب السيطرة في تحقيق طموحاته، ويجعل ذلك منه قائدًا وسط المحطين به.

وأكدت خبيرة الأبراج، أن الفلك يدعم مولود برج الأسد مهنيًا، وهذا سيساعده كثيرًا على إنجاز المشروعات المتأخرة في عمله، كما يساعده على تحقيق خطوات جادة على الصعيد المهني، خاصة في علاقاته مع رؤسائه وزملائه في العمل، وسيحدث اليوم الكثير من التوافق فيما بينهم، ما يمثل خطوة مهمة في طريق النجاح بالنسبة له.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وأكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر موجود اليوم في منزل الصحة، وهذا سوف يزيد من طاقتك، ويساعدك على تنظيم مواهبك والاهتمام بجميع واجباتك على الصعيد المهني، كما يؤكد لك الوضع الفلكي ضرورة الاهتمام بحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك عبير فؤاد، بضرورة التزام الهدوء وعدم التسرع في الانفعالات والغضب اليوم مولود برج الأسد، وذلك لتجنب التحديات والعقبات مع الطرف الآخر.